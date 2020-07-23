台商撤出大陸時，由於在當地大陸公司仍持有不動產，為避免高額稅負，台商多會選擇以處分大陸公司股權的方式來間接處分不動產，但資誠會計師事務所表示，若只是為了海外收款容易而選擇直接將大陸公司出售給境外買方，或以處分大陸子公司的海外母公司等方式間接處分，這類海外股權交易不見得對台商最有利。

資誠會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良認為，尋找買家時最好不要有太多預先設定的條件，只要是有足夠資金且有誠意的買家都不應該放過，但是應該要確認好交易條件及規劃付款程序，並事先完成所有付匯所需流程的可行性評估，有風險的步驟必須事先進行溝通，如此才能確保交易萬無一失。

段士良表示，自從中美貿易戰後，大陸以外的買家就大幅減少，只剩下少數幾家物流業者海外較有足夠資金，但這些物流業者對購買土地後能否拿到改建審批，以及當地政府是否歡迎物流業進駐都有要求，部分買方甚至要求台商先協助取得相關審批後才肯完成交易，把交易風險轉嫁給台商。

這也使得一旦審批取得不順利，台商反而變得非常被動。而大陸近年開始管制資本外逃後，企業資金匯出較以前困難很多，所以陸資買家海外多數沒有足夠資金，台商如果一開始就要求海外股權交易，尋找買家將很困難，不然就只有降價便宜出售。

此外，段士良表示，即使是把股權轉讓給外資買方，股權變更登記還是有可能因為當地管委會、村委或是其他種種因素無法順利完成，進而導致海外後續收款發生問題。

(旺報 )