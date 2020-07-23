觀光客攻陷澎湖！海龜被割開慘死 網痛批：好一個報復消費。（圖／翻攝自臉書社團《沿著菊島旅行-澎湖資訊網》）

觀光人潮擠爆澎湖馬公。（圖／擷自澎湖縣警察局臉書）

受新冠肺炎影響，許多人今年不能出國就改去離島，導致澎湖被擠爆，網友也在臉書發文指出，報復性旅遊的觀光潮，血淋淋的後果，是海龜被開膛剖肚慘死，引發網友熱議，好一個報復性消費救經濟，嘴上RIP，還不是前仆後繼的去玩。

網友在臉書社團《沿著菊島旅行-澎湖資訊網》分享，「這個悲傷，發生在這瘋狂的觀光潮。」一隻悠游的海龜，慘死在船隻螺旋槳下，刀刀斃命。內行的漁民一看便說：「這是載觀光客的快艇，因為漁船的速度慢。」

原PO痛心指出，別以為澎湖只有快踏平的摩西分海、出勤不斷的車禍救援、踩在古蹟廟宇的煙花癡；也別以為只有鄉親搶不到機票、租車和住宿；更別以為只有島嶼承載量的進憂遠慮，其實還有血淋淋的「生態殺戮」。

原PO心碎的說，這隻死亡的海龜，用最後僅存的靈性，從海上漂流到七美漁業資源保育區的臨界海域，讓保育區的志工發現，通爆了海巡，最後才得以安息。

貼文也引起網友討論，「不擇手段在報復，好一個報復性消費救經濟、救台灣」、「真難過，都是我們人類害的」、「復育的速度永遠比不上破壞」、「嘴上RIP，還不是前仆後繼訂票來澎湖」、「 前所未有的現象。看了實在難過」。

(中時新聞網)