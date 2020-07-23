民眾黨高雄市長補選候選人吳益政（右）與其競選總幹事蔡壁如認為，另外兩位候選人模糊選戰焦點，呼籲應回歸政策面討論。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陷入論文抄襲風暴，針對外界認為，民眾黨對手吳益政可能有機會吸收泛藍或中間選票，堪稱得利者。對此，吳益政今（23）日直說，「希望選民是肯定我們才投票，不是因為別人失敗我得利」。

「面對錯誤需要智慧，承認錯誤需要勇氣！」吳益政將這兩句話送給李眉蓁，他說，對這次風波李承認錯誤自己主動撤銷學位，後續尊重中山大學程序作業，但他也認為這社會真的太注重文憑，反而忽略實實在在做事的人，或不願面對很多事情問題。

針對綠營及部分公民團體要求李眉蓁為此退選，吳益政則說，尊重每個人，每個政黨的判斷，「我不評論」。倒是媒體問及可能因此論文門事件瓜分掉李眉蓁選票，他直說，希望市民多看到自己的政策，因為所言，所做的事情而支持。

他說，如果選民是因為討厭哪個人不支持，而來支持自己，「我會很挫折」，他希望選民是因肯定他提出好的政見與政策，看見他的努力，「不是因為別人失敗，我得利」，這不是引以為傲的事。

吳益政也感慨，選戰倒數20多天，但其他兩名候選人不是抱貓就是跳舞，模糊選戰焦點，希望這次選舉能夠回到討論市政主軸，「高雄人真的都累了」。

他還痛批，蔡英文所帶領的國家隊，要到高雄幫陳其邁輔選，而不是替高雄人解決問題，這個非常荒謬的一件事情。吳益政競選總幹事蔡壁如今也持手舉牌，上面印著陳其邁的愛貓「陳小米」照片，嘲諷「有貓貓（邁邁）躺著選」。

(中時 )