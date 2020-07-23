國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁被爆出論文抄襲，今天李眉蓁自己宣佈放棄學位並道歉。據了解，藍營除了打算以道歉及放棄學位來撫平爭議外，黨內正在盤點綠營問題論文，將透過側翼網軍攻擊，同一時間，時代力量也加入質疑國民黨立委鄭正鈐的論文也渉抄襲，藍綠論文大戰在網路上開打。

據了解，李眉蓁論文抄襲案爆發後，黨內相當不滿李眉蓁第一時間處理的方式，對於李眉蓁牽拖許崑源、韓國瑜，且未妥善回應論文抄襲爭議相當有意見，昨晚黨中央緊急介入，說服李眉蓁今天開記者會道歉，並宣布放棄學位；黨主席江啟臣也隨即在臉書上強調拒絕抄襲，但也說會跟李眉蓁一起面對。

但這次論文風波恐怕不僅重傷高雄選情，甚至牽連國民黨形象，因此國民黨昨晚也積極盤點綠營有問題的論文，並做了初步的調查，已經鎖定特定政治人物的論文，整理過後陸續上網交側翼粉專，打算與綠營來場論文的輿論戰。

據悉，藍營除了續打蔡英文總統的論文問題外，也羅列綠營有爭議的論文，包括高雄市長候選人陳其邁、內政部長徐國勇、民進黨立委趙天麟、郭國文、張廖萬堅、總統府秘書長蘇嘉全等人。

而時代力量也加入戰局，時代力量立委邱顯智點名蘇嘉全、鄭正鈐、苗栗縣長徐耀昌都曾渉論文抄襲；前立委黃國昌也控鄭正鈐的論文大篇幅抄襲，連「發放問卷對象」、「發放問卷內容」與「調查研究數據」，全部都是抄襲而來。

前節目主持人彭文正也在臉書大酸論文案，並意有所指地說「陳其買第一作者」；民眾黨立委蔡壁如也質疑陳其邁在當行政院副院長期間還與12名學者專家共同發表論文在國際期刊，陳其邁卻掛第一作者，蔡壁如批這是「權力傲慢」。

藍營內部指出，距離選舉時間所剩不多，考量無論如何民進黨勢必都會把李眉蓁論文案當成選舉主軸，與其一直被動挨打，不如在道歉之後主動應戰，用進攻綠營爭議論文來掩護李眉蓁論文爭議，國民黨內分析，畢竟李眉蓁已經主動宣布放棄學位，那其他綠營有爭議論文的敢不敢自己出面說明，可以此來逼綠營就範。

(中時 )