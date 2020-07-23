經濟部部長王美花今（23）日表揚荷蘭在台辦事處代表紀維德（Guy Wittich）任內推動台荷經貿交流、促進雙邊投資，頒贈「經濟專業獎章」；觀禮者包括美、英、澳、比等11位駐台代表，逾百位台灣各部會、雙北市代表，以及台荷企業領袖。

王美花表示，紀維德與台灣結緣30年，不僅中文流利，「『嘿啊』、『對啊』這種台灣人的口頭禪用的超自然」，更了解台灣的各種事務，是台荷之間最好的橋樑。紀維德擔任歐洲商會執行長時，就常和時任智財局長的王美花交換意見；擔任駐台代表任內，更促進雙方各層面更深入交流，使雙邊貿易更為緊密。

王美花也特別提到，她曾造訪新創展（InnoVEX）的荷蘭館和交流晚宴，見證台荷新創業者密切交流；另外，她也感謝紀維德帶領多家荷商共同參與台灣離岸風電發展，期待更進一步合作，共同進軍亞太市場。王美花也分享，紀維德曾多次親自向她和同仁簡報循環經濟、極力推動，更在2018年台中花博實際打造全台第一座循環建築荷蘭館。

紀維德則感謝王美花協助推動跨部會的經濟合作。他提到，荷蘭在台辦事處也和經濟部團隊促成多項計畫，包括和能源局簽署再生能源合作備忘錄、共同推動離岸風電，也和水利署建立台荷工作小組。紀維德也說，近年來台荷已成為半導體產業的策略夥伴，在亞洲不斷重組的價值鏈中扮演重要角色。

紀代表也指出，荷蘭自1952年至今年六月，累積投資台灣高達354.8億美元（約新台幣1兆456億元），約占全球五分之一、蟬連世界之冠，荷蘭也是台商在歐洲的重要投資目的地；除此之外，「雙邊貿易也成長了一倍，去年台灣甚至成為荷蘭在亞洲的第二大的出口目的地」，顯示雙邊的經貿交流穩健成長。

除了行政院秘書長李孟諺、外交部歐洲司司長姜森、經濟部國合處處長江文若、水利署署長賴建信、能源局副局長李君禮參加典禮，台北市發言人周台竹、新北市秘書處處長饒慶鈺也代表出席。現場還有11國重要駐台使節，包括美國在台協會處長酈英傑、澳洲辦事處代表高戈銳、英國在台辦事處代表唐凱琳，還有奧地利、比利時等歐洲8國代表都親自出席。

(工商 )