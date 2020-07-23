美國國家航空暨太空總署（NASA）日前在YouTube上傳了一段影片，該影片是由火星探測器所拍攝到的照片剪輯而成，剪輯團隊也號稱這是史上畫質最清晰的畫面，像素高達18億。

（圖／翻攝YouTube）

根據英國《太陽報》報導，美國國家航空暨太空總署的三輛火星探測器精神號、好奇號和機會號在火星上以4K鏡頭拍攝了許多圖像，畫面相當清晰，令人驚嘆，而這些影像已由科技迷進行後製處理，將圖像製成影片，還將千張照片拼接成全景圖，讓人有親臨其境的感覺，影片的旁白也稱其為「在火星上最真實的體驗」。

（圖／翻攝YouTube）

影片旁白也表示，由於流動站將數據發送回地球的速度緩慢，好奇心只能以每秒32千比特的速度直接將數據發送回地球，「以這種速度發送高清視頻將花費很長的時間。由於在火星上沒有任何實際動作，因此拍攝和發送圖像更加有意義。」影片自17日上傳至今，已有超過260萬次的點閱。

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(中時新聞網)