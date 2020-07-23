亞洲生技展開幕，國家生技研究園區--創服育成中心今日正式啟動「生醫新創加速基地」，前副總統陳建仁表示，目前南港國家生技園區進駐已達60%，預期年底將達80%，很快就會全滿，生醫新創加速基地成立的目地是配合國家推動生技的政策，透過跨部會的合作，接軌國際行銷及研發，希望發揮母雞帶小雞的作用，讓台灣生技發光發熱！

生醫新創加速基地今日啟動，多位產官學研代表出席，包括中央研究院基因體研究中心特聘研究員陳建仁、生醫轉譯研究中心主任吳漢忠、創服育成中心執行長沈家寧及資誠會計師事務所、中華開發資本生醫基金、財團法人生物技術開發中心、TRPMA台灣研發型生技新藥發展協會、台灣阿斯特捷利康、亞馬遜雲端運算服務、台灣安進等多家企業代表，共同見證這重要的時刻，展現推動生醫產業決心。

吳漢忠表示，國家生技研究園區是一個匯聚各方優秀生技研發人才的地方，結合中研院的研發力量，而育成生醫新創團隊，需要建構一個強大的生態系來支援這些優秀的計畫與團隊，協助他們解決常會遭遇的資金、財務、人才、產品發展和智慧財產權等需求，這也是創服育成中心於今年啟動「生醫新創加速基地」的主因。

創服育成中心在原有中研院、衛福部、科技部和經濟部的跨部會基礎之上，加入跨國大藥廠和加速器、國內外生醫專業創投和天使投資基金，並納入律師及會計師等專業資源，包含：亞馬遜雲端運算服務(Amazon Web Services)、阿斯特捷利康(Astra Zeneca)、安進(Amgen)、資誠聯合會計師事務所(PwC)、國際通商法律事務所(Baker & Mckenzie)、台荷加速器、日本iPark和多家重量級創投如台杉投資、中華開發、宏成創業投資(UMC Capital)、橡子園創投(Acorn Campus Taiwan)、漢鼎亞太(H&Q Asia Pacific)、永豐創投、元大創投、Pacific 8 Ventures等。

生醫新創加速基地將聚焦生醫和智慧醫療的全新生態系，把國家生技研究園區打造成為亞太區最具規模的生醫新創加速基地。沈家寧表示，「生醫新創加速基地」將繼續擴大與國際資源的合作，並同時引入國內外的企業夥伴，如：跨國藥廠、加速器、會計師事務所、法律事務所、創投、臨床試驗委託研究機構（Contract Research Organization, CRO）等，以行動辦公室的概念駐點於園區，除了協助廠商和生技產業在專業領域的諮詢外，並將更進一步地增加媒合碰撞機會。未來也計畫邀請駐外單位進駐，協助園區與國際間的接軌及推廣。

(時報資訊)