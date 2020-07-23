中華電(2412)全力衝刺5G，今(23)日代言人五月天現身，中華電也同步祭出5G最新優惠方案，月繳999/1199元方案，每月上網量使用完畢後，可續享最大頻寬高速的4G行動上網吃到飽，跟上遠傳(4904)、台灣大(3045)腳步，電信三雄5G資費展開近身肉搏戰。

中華電今(23)日邀請5G品牌代言人「五月天Mayday」出席分享5G應用服務體驗，完美詮釋「舞動精采共創未來」的品牌主張，透過五月天的代言，精采呈現中華電信5G超高品質、嶄新多元的行動生活體驗。全新形象廣告60秒完整版與30秒精華版「中華電信X五月天MAYDAY舞動精采共創未來」，上線首週即突破400萬觀看人次。

6月底起電信三雄5G陸續開台，中華電跑第一，遠傳則是在7月初開台時，資費強調流量到也不降速，迎戰其他兩家電信業者，其後台灣大也跟進，今日中華電也宣布跟進，電信三雄資費戰進入近身肉搏戰。

今日也首度公開五月天Mayday拍攝5G形象廣告的花絮影片，月天在影片中提及，此次不僅是代言一項產品，而是參與並見證了一個時代。5G高速率、低延遲、大連結的特性，可讓多元應用服務縮短彼此距離，如同任意門，無論是5G應用服務「雲端遊戲」帶來的狂飆快感、「VR虛擬社群」的跨越距離、「AR書櫃」身歷其境的體驗。

中華電今日宣布，為刺激5G市場，響應5G產業發展政策，並帶動5G應用服務廣泛使用，中華電搭配五月天的5G代言，即日起推出精采5G限時優惠方案，月繳999/1199元方案，每月上網量使用完畢後，可續享最大頻寬高速的4G行動上網吃到飽；月繳1399元以上方案，10月底前再享熱點分享服務吃到飽優惠。

(時報資訊)