福山雅治首度攜手石田百合子，帶來年度最催淚愛情故事。（傳影互動提供）

日本女星石田百合子堪稱「療癒女神」，示範工作與生活的完美平衡步調，成為廣大女性追隨的氧氣女神，新片《日間演奏會散場時》更是戀愛中徬徨女性勇敢追愛的鼓舞力量，她流露溫柔而堅毅的精神，飾演成熟聰明的駐外記者，一直心繫愛著只見過三次面的福山雅治，以獨特的溫暖，細膩詮釋出女性在戀愛中的徬徨，更展現出每個人在愛情中都曾有過的刻骨銘心。石田百合子透露，自己是原著小說的大粉絲，她深深受被主角的勇敢牽動，並且大讚原著作者平野啓一郎的文彩：「我用盡五感，細細品味每一字句，這樣的戀愛小說我第一次讀到！」她也透露，一邊閱讀時心中暗想著自己「如果能否這樣深愛一個人？」

石田百合子因為看到在電影中演奏吉他出神入化的福山雅治，令她怦然心動，但是還好她把感情投注在吉他身上，原來福山雅治聲稱為了這次演出買了六把吉他，石田馬上害羞地說其實自己也私下買了一把吉他打算開始學習。令福山雅治相當驚訝這位「療癒女神」竟然行動力不可小覷，更教福山大呼超大膽的是下戰帖的石田百合子說：「或許等我演奏比較好的時候可以一起…？」果然粉絲就看到在防疫期間百合子努力在自己IG上面展現相當精湛的探戈節奏練習，看來兩人合開演奏會已經指日可待了！

石田百合子以《月薪嬌妻》新垣結衣的小阿姨一角爆紅台日，日前日本電視台重播此劇，主演群各自錄製的2020年新版舞蹈，石田百合子也在家裡長廊上跳舞，跟著自己的愛犬一起入鏡，讓粉絲們再度拜倒她的魅力之下，高呼「還是這麼可愛！」此外，她更是連續三年被日本女性票選為「理想大人女子」第一名，擊敗天海祐希、山口智子、中谷美紀、筱原涼子等眾多知性女星！《在咖啡冷掉之前》演出造就的電影淚崩高潮，更是穩固療癒系代表寶座。之前日本自肅令期間，石田百合子也開IG直播，她的好友女星吉田羊也上線聊天，直呼「很多女生都想成為像妳一樣！」石田百合子回應表示，自己一定要變強才可以，「你看我這樣好像不可靠的樣子，其實我可堅強的！」再度展現小阿姨的大人系女子力。

《日間演奏會散場時》改編自由新經典文化出版之同名暢銷小說，原著作者平野啓一郎23歲即拿下文壇最高榮譽芥川賞，被譽為「三島由紀夫再世」，首次挑戰大人的戀愛物語便獲得廣大迴響，小說熱銷兩年，緊揪20萬讀者的心，就連石田百合子本人都是讀者。男女主角之間若有似無又深刻的愛慕，讓所有人都隨著他們的遺憾與相戀落淚，穿梭在日本、巴黎、紐約三個城市，《白色巨塔》、《晝顏》導演西谷弘與編劇井上由美子黃金搭檔，再加上伊勢谷友介、木南晴夏等實力派加持演出，《日間演奏會散場時》引領「連平常不看戀愛故事的人都能感動不已」的年度話題！《日間演奏會散場時》由傳影互動發行，7月31日在台上映。

(中時 )