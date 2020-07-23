花蓮林管處邀請港口部落、八里灣部落、豐濱部落等頭目，於23日上午簽署合作備忘錄，成為共管夥伴關係，維護聖山。（羅亦晽攝）

「奇拉雅山」山頂上的立碑，記載祖先的神話故事。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

現場部落頭目表達己見，認為聖山應該被好好保存，發揚阿美族文化。（羅亦晽攝）

位於花蓮縣豐濱鄉「奇拉雅山」，是當地阿美族聖山，更是族人繁衍後嗣的發祥地。原先沒有管理單位維護，當地族人希望可以自主管理，經立委廖國棟與觀光局、林務局等單位會勘後，23日簽署「花蓮縣豐濱鄉港口部落、八里灣部落、豐濱部落與行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處合作備忘錄」，與當地族人建立共管夥伴關係，以傳承文化。

奇拉雅山，又名八里灣山，在阿美族神話中佔有一席之地，傳說中祖先原先居住在南洋某處，因洪水爆發，一對兄妹跳進大臼中，隨海水漂流至奇拉雅山頂，等到洪水退去後，兄妹在此結婚生子，後嗣喬移到各處，成為阿美族人的祖先。

花蓮林管處邀請港口部落、八里灣部落、豐濱部落等頭目，於23日上午簽署「花蓮豐濱鄉港口部落、八里灣部落、豐濱部落與林務局花蓮林區管理處合作簽署備忘錄」。

處長楊瑞芬表示，奇拉雅山涉及許多部落，這也將成為花蓮第一個以共管山林模式簽署備忘錄的山林，期望簽署後，能在共管機制下，與部落長期合作，共同保安護林、友善耕作。

廖國棟表示，部落與政府建立夥伴關係，簽署聖山共同管理備忘錄，接下來會請林務局與原民會確認聖山上的27座紀念碑所涉及的相關部落，並邀請其部落成為共管成員，後續相關機制細節規畫，請林務局務必站在維護原住民族土地權利的立場，建立合理共管關係。

現場各部落頭目也表達己見，表示聖山通常是部落族人攀爬，山頂上的紀念碑年代久遠，認為應該好好保存，發揚阿美族文化，不過聖山管轄權在林管處，因此盼與林管處等政府單位共管。

楊瑞芬說，豐濱鄉公所有提創生計畫，對於未來的共管模式與相關資源應用，提供比較實質的做法；「林務局經管國有林地內原住民族地區資源共同管理會設置要點」，目前仍草擬修改中，會盡快公告實施。另外，只要有明確的議題及高度共識，其他族群可以向跟林管處討論是否共管山林。

豐濱鄉長江莉婷說，感謝林務局重視阿美族聖山，尊重部落的想法及意見，並活化聖山，未來鄉公所也會持續與部落做良好的溝通，共同維護山林。

因著山頂上的風景聖美，是登山客熱門景點之一，登頂路線共計4條，目前較多人使用豐濱鄉八里灣部落出發的「八里灣山步道」，步道屬傳統路況，碎石遍布，對一般遊客而言，仍有一定的難度。

(中時 )