為持續推動「新南向政策」，外交部今天宣布，自8月1日起，延長試辦泰國、汶萊、菲律賓及俄羅斯國民來臺免簽證措施1年，至明年7月31日止續辦「觀宏專案」1年，至明年12月31日止；持日本／韓國簽證申請「有條件式免簽」者，須另檢附入境日本／韓國的紀錄。

外交部表示，上述針對新南向國家及俄羅斯的簽證措施，為既有簽證待遇的延長及執行面調整，並非於疫情期間開放外籍人士來臺觀光旅遊。至於是否放寬外籍人士來臺觀光旅遊，仍須由指揮中心評估全球疫情狀況後檢討及調整。

外交部指出，上述簽證措施自實施以來，各該國來臺人數維持穩定成長。據內政部移民署統計，上（108）年泰、汶、菲、俄等4國國民以免簽證來臺人數成長率分別為34.49％、41.32％、100.37％及407.55％，顯示相關政策確實有助吸引國際旅客。外交部未來將持續檢視及精進相關簽證政策，盼在爭取國際旅客的同時，兼顧國境安全及社會治安。外交部也將持續進洽上述國家政府提升對我國人簽證待遇，以增進國人旅外便利。

(中時 )