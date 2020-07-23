東海大學學生操作皮影戲偶向民眾問好。（林瑞益攝）

傳承百年的皮影戲，是台灣早期最受歡迎的娛樂活動。東海大學美術系「東海皮影」團隊23日到岡山皮影戲館演出，與會人士專心觀賞，互動良好。

高雄市皮影戲館是全台唯一研究典藏、保存推廣皮影戲文化的專業博物館，近年透過與不同團體合作讓皮影戲再次回到民眾生活。

東海大學美術系副教授李思賢23日出席記者會，他是岡山人，與大家分享過去帶團演出的經驗，他並透露自己當年是武生，演過齊天大聖孫悟空，台上則有蜘蛛精當陪襯。

主辦單位高雄市立歷史博物館說，此次「與偶同行－東海皮影岡山展演」特展，結合新媒材、新設計，從更多樣貌的視角，帶領民眾看見皮影戲新風貌。

表演團隊以專業的藝術美感，搭配特殊燈光配置進行展場設計，加上獨特的改編方式，讓觀賞皮影戲的民眾會心一笑。

特別的是，展場透過「影窗說故事」的方式，搭配「光立方─皮影燈箱」講述故事情境，呈現改編自東西方文學如《道情》、《小王子》、《陌上桑》、《偶‧遇》、《李夫人》等劇目。這次演出還搭配工作坊與講座，讓報名民眾更加了解皮影戲文化。

(中時 )