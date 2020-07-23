交通部長林佳龍23日南下屏東出席「屏東觀光圈及觀光產業座談會」，會前接受媒體聯訪時，針對安心旅遊補助經費表示，執行率達8成的縣市，觀光局已準備好分批發放，並可啟動第2波申請，強調安心旅遊會持續進行到10月底。

林佳龍指出，關於安心旅遊補助，按各縣市執行現況，就第1波執行率到8成，我們觀光局都已經準備好，會分批來發放，請大家不用擔心，安心旅遊會持續來進行到10月底。

他說，有些縣市執行率比較快，就可以啟動第2波的申請，而第1波有些縣市預算還有剩餘，就持續執行，會以分批的撥款，並不是第1波撥款就停止，只要執行率到8成，就會持續撥款。

至於離島及宜花東行銷補助傳出暫緩，引發部分地方政府不滿一事，他強調，「這個是誤會」，是針對人潮比較多的地方，要協助他們行銷的經費延後使用，並不是取消，這樣反而有助於拉長可以吸引觀光客的時間。

他說，像現在的西岸跟中北部我們也會加強來行銷，能夠有效導引人流，讓各地都可以受惠我們的安心旅遊。

他說，現在包括宜花東、金馬澎的訂房率的指標，都顯示已經達到負荷的瓶頸，所以這個時候我們當然希望可以分流，這也有助於宜花東金馬澎觀光的熱潮，讓淡季也不淡，經過溝通之後，這些縣市也很支持觀光局的措施。

(中時 )