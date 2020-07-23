苗栗縣長徐耀昌23日頒獎表揚在第優秀青年學子，肯定優秀青年的傑出表現。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府繼去年辦理首屆「青實力」青年好物遴選活動，協助推展青年品牌與商品，行銷在地好物、青實力的品牌形象，23日苗栗縣長徐耀昌等人宣布第二屆好物遴選開跑，並頒獎表揚在地優秀青年學子。

縣府協助行銷苗栗青年自產自製好農、好物及文創手作，舉辦第2屆「青年有禮‧青年好物」遴選活動，為青年創造創意展現的舞台。勞青處說明，參賽資格為18歲以上45歲以下設籍或營業登記在苗栗的青年店家，預計選出22組青年好物，總獎金高達3萬6000元，遴選活動分為青農組及青創組，即日起至8月24日開放報名，初選以書面審核，預計選出青農組15名、青創組15名，共30位青年參與決選。

勞青處長彭德俊表示，決選採簡報評比，由專業評審評分，每組選出金獎1名、銀獎2名、銅獎3名及優等獎4名；並增設人氣獎每組各1名，由民眾進行網路票選，共將評選出22組青年好物代表。

23日徐耀昌等人為青年好物遴選活動宣布開跑，並頒獎表揚縣內優秀青年學子。就讀聖約翰科技大學在職專班的苗栗青年黃鍵鈞及莫順清，參加2020羅馬尼亞EUROINVENT歐洲盃國際發明展，兩人在32個國家組隊參賽，在520件作品中脫穎而出，分別以「可應用於電阻性負載功率調整之脈波寬度調控型交流控制裝置」與「可雙向確認與顯示的無線遙控裝置」，勇奪2面金牌，為台灣爭光。

另，來自苗栗竹南、目前就讀萬能科技大學的學生陳佳雯，除了在2020天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽拿下第一名殊榮，同時也考取國際禮儀接待員乙級資格。陳佳雯表示，藉由競賽也學習到口語轉達技巧，讓乘客有舒適聆聽的感受。她感謝師長的指導，除中文外也想挑戰英文、日文，期許未來持續精進廣播技巧。

(中時 )