瑞銀財富管理23日發表最新的季度投資者情緒調查，從6月底至7月初進行，訪問14個市場、逾4000位富裕投資者及企業家之後，發布報告顯示，隨著新冠疫情的影響有所減退，受訪者對經濟及股市的樂觀情緒與3個月前同期相比有升溫的趨勢。該報告指出，與3個月前相比，有46％受訪者表示看好未來12個月的環球經濟，提高6個百分點；看淡環球經濟的受訪者比例則從45％降至38％。

但其中也有46％的受訪者將美國大選視為最大的投資憂慮，比例較3個月前的39％進一步提高。

瑞銀最新的大選觀察報告結果也顯示，一場競爭激烈的美國大選確實有可能引致更大程度的市場動盪。而75％亞洲投資者最有可能根據大選後的勝出者來調整其投資組合，相對全球平均值為61％。

該銀行認為，無論大選結果如何，對金融市場的最終影響很可能接近中性，只是會經歷短暫波動。另外疫情仍是全球投資者最關注的議題，但不同地區對疫後復甦計畫的焦點存在重大分歧。

儘管愈來愈多歐亞投資者看準綠色復甦機會，也就是以支持氣候目標和可持續發展的方式去重建經濟，但美國投資者則更為重視較傳統的經濟復甦。

(旺報 )