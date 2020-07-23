多所公立頂尖大學設有獎助學金，協助清寒或弱勢學子就學，其中包含台大「希望入學」獎助學金、清大「旭日計畫」與交大「旋坤揚帆計畫」，嘉義中學校長劉永堂表示，嘉中每年都有1到2名學生考進台大，為協助學子在台北就學與生活，協助更多嘉中「北漂」就學學生。高林實業董事長李忠良每年捐贈72萬元，予以協助。

劉永堂提到，台大雖有提供「希望入學」弱勢生獎學金，但是這些獎學金大約只夠付學費及住宿費，無法支應台北昂貴的生活費用。為了能進一步照顧這些「北漂」的經濟弱勢校友，校內計畫籌募「台大嘉中希望入學」獎助學金，協助這些嘉中弱勢校友，能在生活無虞之下安心念書與學習。

至於獎學金的籌募，則是在台大國企系教授陳厚銘的安排下，嘉中校長劉永堂偕同教務主任葉國宗、台北市嘉義中學校友理事長陳適卿醫師、總幹事李基存，以及前任理事長郭鋒銘醫師，一同前往拜會高林實業董事長李忠良。

李忠良畢業於台大經濟系，也是嘉義中學校友。他是雲林林水鄉大溝村人，從小在艱苦的環境中成長，家中有5個兄弟姐妹，一塊薄薄貧瘠的三分田，種了蕃薯之後，父親還要從南部一直打零工到新竹，才能勉強維持生計｡

李忠良提到，就讀嘉義高中時，因有師長們的幫忙，能在校打工維持生計。大學就讀台大經濟系，靠著教育部的清寒獎助學金，每個月800到之後1200元和家教1000多元來維持生計。

李忠良表示，他感念年少時受師長的幫忙，以及靠清寒獎助學金來維持生計。在劉永堂校長以及陳厚銘教授提出籌劃募集「希望入學」獎助學金方案時，就慨贈每年72萬元支持，他希望行善的循環能夠永久持續下去，讓這些優秀但經濟弱勢的嘉中校友，能融入校園，在學業、生活上有良好表現，未來能夠順利進入職場，翻轉他們的人生。同時希望這個善循環的「希望入學」獎助學金模式，能推廣至各個公私立大學，造福所有的經濟弱勢學生。

(旺報 )