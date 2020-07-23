中市前竹地區區段徵收工程動工，舉行開工典禮。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

台中市前竹地區區段徵收第一標工程今天開工，台中市府副祕書長陳如昌致詞時表示，前竹區段徵收的開發以民眾使用角度規劃，不但保留當地老樹、設置先進的公共設施，工程更納入中繼住宅以解決拆遷戶問題，讓在地民眾短時間內能就近居住，減少生活上的不便。

陳如昌在會中表示，將整合土地資源、完善道路系統及地區排水、營造永續生態環境，打造宜居生活區，希望讓民眾住得舒適。

地政局指出，為安置區內拆遷戶， 20戶臨時中繼住宅及安置街廓將優先施工，讓暫時遷離的居民儘早重回此處，享受安全、溫暖的全新家園，使開發工程對居民生活的影響降至最低。

地政局指出，烏日區是台中唯一同時擁有高鐵、台鐵、捷運的行政區，位於中部交通樞紐，區段徵收計畫區域位於烏日區前竹里，總面積約110.71公頃，於都市計畫中規劃住宅區55.22公頃；商業區7.69公頃，道路、園道及公園等公共設施40.6公頃。

前竹地區區段徵收第一標工程斥資3億7290萬元，施工面積約9.8公頃，預計明年8月完工，今天的開工儀式有立法委員陳柏惟、前立委顏寬恒及市議員張家銨、吳瓊華等人到場。

(中時 )