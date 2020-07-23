中職在上半季由於打者數據大幅提升，引爆「彈力球」風波，聯盟承諾下半季用球將更換，今日公布恢復係數已降低至建議數值，不過二軍並沒有一起更換，將延續上半季用球，而聯盟則表示，球都有符合規定，若要更換則要領隊會議通過。

投打失衡的狀況不僅出現在一軍，二軍投手自責分率王是味全龍曾柏融，不過也高達5.85，在彈力球的影響之下，不免影響二軍投手的信心，一軍教練團要作球員異動也很困難，雖然聯盟作出動作更換一軍用球，但二軍卻沒有同步，中職秘書長馮勝賢表示，「我們也想一次做完，但目前漸進式先處理一軍，二軍之後會再研議。」

馮勝賢表示，二軍是以教育、訓練選手為主，下一步二軍的球是否要跟進一軍，也要等第二階段檢驗後開會討論，有跟廠商談過希望能同步了。

而聯盟會長吳志揚補充，「二軍用球與上半季相同，都是符合規定的球，並不是不合格的，要不要換是成本問題，若領隊會議說要換那就換。」

(中時 )