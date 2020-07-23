你讀過《秘密》嗎？這本由朗達拜恩（RhondaByrne）所寫的書不僅十分暢銷，其中的道理啟發不少人，甚至改變了許多人的人生。但外界不知道的是，影響作者寫出《秘密》的心靈導師詹姆斯亞瑟雷（James Arthur Ray）在這本書上市的1年後卻造成3人死亡！

《秘密》的心靈導師詹姆斯亞瑟雷。（圖／AP）

相信閱讀過《秘密》的讀者都會知道，若你保持正面的思想，就會碰到正面的事情，或者讓事情往正面的方向發展，若是懷有負面想法，事情則會往負面的方向發展。很多信奉這個理念的人開始相信《秘密》的可以治癒癌症，還有人認為一些患病的人都是他們自己導致的，但一起悲劇卻在2009年10月爆發！

詹姆斯亞瑟雷主辦、在亞利桑那沙漠的靈修活動釀死亡悲劇。（圖／AP）

38歲的佈景員布朗（Kirby Brown）不是個怕擔風險的人，這位小時候學會騎馬，長大後跑到墨西哥科提茲海衝巨浪，但她並不魯莽，她的母親表示「她愛冒險，但她也很注意安全」，因此，2009年當布朗決定參加由詹姆斯亞瑟雷主辦、在亞利桑那沙漠的靈修活動時，她或許沒想過自己會有生命危險！

38歲的佈景員布朗（左）和另2位參與者人因為脫水和體溫過高而死。（圖／ABC News）

5天的靈修活動目的是自我提升，包含36個小時禁食、禁水的冥想，以及在臨時搭建的汗屋舉行的儀式。數小時後，當地的警消接到求救電話，趕到現場發現3人因為脫水和體溫過高而死，布朗和另一位學員就是在靈修過程中不幸死亡，還有一位陷入昏迷並在1星期後喪生，另外18名學員住進醫院，症狀從熱衰竭到腎衰竭都有，根據匹茲堡大學訪問社會學者韋蘭（Christine Whelan）當時就痛批「這些人基本上被烹煮過」！

詹姆斯亞瑟雷被捕並以3起過失致死罪起訴。（圖／AP）

詹姆斯亞瑟雷2018年受訪，大談2009年的悲劇

在調查時還發現，詹姆斯亞瑟雷其實根本沒有拿到蒸汽小屋的許可，事故發生時他迅速逃離現場，但很快被捕並以3起過失致死罪起訴。他被判處了2年徒刑，但最後只服刑20個月就出獄。他在出獄後在2013年又從新開始他的靈修課程，甚至還出書大談這起悲劇意外，引起輿論一片譁然。

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(中時新聞網)