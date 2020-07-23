大陸是世界上第2大經濟體系，透過削弱西方勢力贏得了全球業務，其主權財富基金僅次於挪威。不過日前卻有消息指出，英國在過去一年內，將人民的納稅錢通通拿去金援「超級富豪」大陸，總額高達7,160萬英鎊（約新台幣26.7億），部分資金甚至被用來與英國同行競爭。

根據《Daily Mail》報導，趁著國會議員放暑假期間，國際開發部（DfID）年度報告於本週悄悄發布，其中埋藏了數筆龐大的援助資金，包括英國直接援助，或是英國向聯合國、歐盟所提供的資金，高達7,160萬英鎊最後通通流向了大陸，其經濟規模是英國的5倍大。

據數據顯示，2018年英國援助大陸的資金，相較2017年就增加了29% ，而這筆資金通常用於培訓小學教師、打擊野生動植物非法貿易，以及建立海上風力發電場，甚至用來援助大陸公司與英國同行競爭。對此國會議員要求嚴查，英國當局則表示，目前受新冠肺炎疫情影響，將全面削減援助支出。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)