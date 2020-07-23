19歲趙姓大學生23日凌晨，與女友各乘1部機車返車，行經西藏路、青年路口時，兩人疑似車速過快闖紅燈，但91歲的夏姓老翁，正緩緩地在斑馬線上行走，趙的女友及時閃過，後方的趙閃避不及直接撞上，老翁被撞飛至對向車道，因頭部重創，送醫後仍宣告不治。

警方指出，23日凌晨12時40分左右，趙姓男子騎機車準備回家， 行經青年公園旁路口時闖紅燈，撞上人在公園西北角人行道上行走的夏姓老翁左胸。

老翁遭撞後彈飛約12公尺，倒在對向車道，警消獲報後緊急到場將老翁送醫，但因頭部撕裂傷，搶救兩小時仍不幸離世。

趙男警訊時，表示和女友一前一後通過，當時已經是綠燈，女友經過時老翁沒有動作，他隨後跟上，不料老翁又開始行走，才會將他撞上，強調一切都突然發生，他當時有減速，警方偵測趙的酒測值為0，訊後依過失致死罪將他送辦。

據了解，不幸身亡的夏姓老翁平時獨居在萬華，警方事發後聯繫他的女兒到場，她表示父親罹患癌症，定期會去醫院就診，因平時沒和父親同住，不了解他為何深夜出門，對父親的意外感到十分難過。

(中時 )