王菲、李嫣被拍在髮廊喝紅酒。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

天后王菲下月將過51歲生日，她與前夫李亞鵬所生女兒李嫣向來感情好，先前李嫣生日，親友曝光母女倆同框慶生美照，最近有媒體拍到王菲晚上現身髮廊染髮，14歲的李嫣在一旁說說笑笑陪媽媽，後來母女倆還豪邁的拿起酒杯小酌，引發網友討論。

睽違樂壇17年的王菲去年傳出即將復出發新專輯，但暫無下文，5月李嫣過14歲生日，網上曝光王菲和李嫣貼臉合影，還有媒體拍到李嫣用媽媽表情包的手機殼，上頭印著王菲說「跟你有什麼關係啊」的照片，笑翻粉絲。

據《搜狐娛樂》報導，最近目擊王菲低調現身一家美容院，疑在染髮的她不時打著呵欠，又和身旁的人玩鬧，李嫣也出現在店裡，母女倆心情不錯，還被拍到大飲紅酒，網友回應：「生女兒真好啊，長大了就是閨蜜！」、「王菲的個性真的灑脫可愛」、「拍人家弄頭髮也太無聊了吧」、「李嫣好成熟啊」。

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(中時新聞網)