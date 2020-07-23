為了提振藝術品市場振興，文化部長李永得今天在「後疫情時期藝術品市場如何振興」公聽會拋出大利多，他表示，文化部將推動藝術品交易不計入個人所得總額，並對藝術創作者提出租稅優惠方案。綠委吳思瑤更說，立院將啟動討論，強化國家博物館、文物館，建立「國家級購藏基金」，由國家帶頭蒐購好作品，帶動產業的發展。

民進黨立委黃國書今與黨籍立委吳思瑤，舉辦「後疫情時期藝術品市場如何振興」公聽會，文化部長李永得、財政部次長李慶華等人受邀出席。

黃國書表示，在後疫情時代，香港的藝術產業正面臨嚴峻考驗，所以台灣就應該思考藝術市場如何振興。然而，根據賦稅資料顯示，去年一整年，台灣在藝術交易市場所課徵到的稅還不到2千萬，讓他感嘆台灣明明很有優勢，也有很好的藝術創作者，但藝術品交易市場卻沒有過去那樣活絡，甚至漸漸凋零。

因此，為了振興市場，黃國書說，稅制問題必須改變。他解釋，台灣有非常多優秀的藏家，就像台中有一位藏家，在香港拍賣出一件20億的藏品，結果購買者也是台灣人，就讓他在想，為什麼藝術品交易不能在台灣呢？如果永遠在國外拍賣，台灣一方面課不到稅，對藝術產業也會幫不上忙。

因此，黃國書說，經與賦稅署討論，認為應該要改變目前所得稅的稅制，透過《文化藝術獎助條例》的修正，把藝術品的交易，不必併入個人綜合所得稅，進而把藝術品留在台灣交易。他強調，透過稅制的改變，將能活絡藝術品市場，同時也振興周邊產業跟著發展。

對此建言，李永得在致詞時拋出大利多。他說，2018年台灣的265家畫廊，年度總營業額為30億2千餘萬；平均每家1千1百餘萬；拍賣公司有46家，年度總營業額為21億4千餘萬，平均每家4千6百餘萬。

李永得說，這代表台灣的藝術創造能量豐沛，藏家實力雄厚、品味多元，藝術品市場更是具有優勢。儘管2001年前後，蘇富比與佳士得兩家拍賣公司因台灣稅率較高等因素，相繼撤出台灣藝術市場後，但畫廊在2008年金融風暴後，也立即尋求產業整合，發展出藝術聚落。

因此，為了讓台灣的藝術市場更蓬勃，李永得說，在預告修正的《文化藝術獎助條例》中，將新增藝術品交易所得不計入個人所得總額，改採分離課稅方式；同時，也對藝術創作者提供更優惠的租稅方案，打造更好的藝術環境，建立便利稅制，完善周邊資源，活絡拍賣市場，進而吸引各國人士來台灣帶動創作者的市場。

此外，在《文化藝術獎助條例》修正草案中，藝術家個人的創作藝術品若是首次出售，所得有機會免稅。

吳思瑤則說，台灣在藝術交易市場所課徵到的稅還不到2千萬，效益到底在哪裡？如果拿這2千萬的稅賦，來迎回台灣成為亞洲藝術交易市場，創造無限大的產業、徵收更多的稅，這2千萬台灣花不起嗎？呼籲財政部不要再有防弊的思維思考，甚至不要再認為鬆綁稅制會助長富人逃稅，現實中並沒有這樣的弊端，興利的時代到了，民進黨會堅持做這樣的改革。

吳思瑤強調，未來立法院會開始討論，強化國家博物館、文物館，建立「國家級購藏基金」由國家帶頭蒐購好作品，透過購藏基金的建置，來帶動產業的發展。

財政部次長李慶華則表示，對於如何調整稅制，目前財政部有許多優惠獎助條例，包括免徵營業稅與娛樂稅；鬆綁畫廊業者自營空間辦理展覽時，展期門票收入與藝術品銷售收入都可申請減免營業稅。

在個人藏家部分，李慶華說，財政部在骨董拍賣所得計算的規定，也是依照合併課稅，只要藏家無法提示成本，就可按照交易收入乘上6％的所得比率；實施到現在，從實質有效稅率來看，個人稅負負擔只有百分之1.2％，且整個藝術租稅負擔佔收入負擔率只有0.57％，比起香港與大陸，稅率不能說高。

但李慶華也提醒，在合併課稅部分，財政部之所以認為要合併課稅，理由在於考量是不是有違反量能課稅；同時，過程是否涉及洗錢防制的問題，這都是很重要的工作。

對於藝術家創作品首次出售可予以免稅的修法方向，李慶華說，這部分文化部可能得全面列管藝術家的創作品，才能知道是否為首次創作品的出售；同時，目前所有國人的所得都必須課稅，藝術家首次創作所得也應依照規定合理課稅，而不是有身分別的免稅。

(中時 )