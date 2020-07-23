國際知名餐飲集團六角國際3年前推出跨品牌會員APP「六角美食通」，如今再進化推出「訂閱制」與「電子票券預購轉贈」功能，23日舉辦記者會除了宣布跟摩曼頓共推健康新生活，還找剛加入「P＋聯盟」寶島夢想家的年輕好手林俊吉代言。

向來靦腆的林俊吉，當起銀座杏子豬排跟營養師蘇湘雯新開發的「健康5 GO力」季節健康套餐代言人，難免說話稍嫌緊張，他除了強調自己身為體能消耗量大的籃球員，本來就是銀座杏子豬排的忠實粉絲，更表示，「每次練完球就想去吃！」

7月27日到8月31日推出的「健康5 GO力」，包含義式雞胸肉、鹽焗雞排、菜絲、生菜、茶碗蒸、玉子燒、黑米飯、無糖麥茶與柚子醬，讓林俊吉不禁食指大動，但被蘇湘雯問到高蛋白質從何攝取，他遲疑了一下才說，「大概是雞肉吧！」

林俊吉更推薦全新的「電子票券預購轉贈」，因為這項服務可以轉贈親朋好友一起分享，單次購買電子票券10張，除了享有折扣優惠，六角加碼再送1張，阿吉帶著招牌笑容表示，「剛好我的好朋友下個月生日，我就可以用轉贈功能了。」

這次六角攜手摩曼頓進行品牌APP會員互惠合作，摩曼頓會員以18到35歲的年輕人與上班族為主，這個族群除了愛運動，也熱愛美食，摩曼頓將提供六角美食通會員百元抵用券，六角同步回饋510元折扣優惠，藉以促進雙方會員的提升與消費力。

(中時 )