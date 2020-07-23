旭暉應材(6698)表示，公司為跳脫單一產業營運產生的風險，斥資跨足具有深厚發展潛力的半導體、國防設備、太陽能設備領域，董事會決議以約新台幣2.7億元轉投資國內唯一提供微波真空管設計與生產廠商宏碩系統，至少持有宏碩系統股權40％，今年第3季宏碩系統將列入旭暉的合併報表。

宏碩系統核心技術能量包括高頻率、高功率、高真空、高電壓等，衍生產品涵蓋半導體、太陽能真空設備及其他相關產業，藉由投資宏碩系統，旭暉應材營運原本以面板設備為主，進一步擴展至半導體設備、太陽能設備、國防工業等領域；產品供應範圍涵蓋金屬遮罩、精密清洗及再生處理、真空設備用微波管、異材質真空氣密焊接、晶圓設備加熱器等；服務客群由亞洲面板客戶延伸至全球半導體/太陽能大廠與國內國家級研究中心等。

宏碩系統軍用、半導體產品營收比重各占40％，未來軍用降低、半導體比重增加，目前單月營收2000萬～2500萬元，毛利率30％～40％。

旭暉應材表示，此一投資案不僅搭上新一輪的半導體設備投資浪潮暨政府提高國防預算與自主研發的趨勢，並達成旭暉應材分散營運風險，擴大營運規模及獲利成長的目的。

(時報資訊)