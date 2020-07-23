行政院會今通過「紓困3.0」追加預算2100億元，其中交通部紓困預算為98.58億元，與爭取的130億元有落差。交通部回應，紓困1.0、2.0有餘款能應用，而對於受衝擊的觀光業者，在業者減薪不超過2成下，擬延長7、8、9月的薪資補貼4成、上限2萬元，並視疫情發展情況，可延長至今年第4季。

交通部表示，受國際疫情持續蔓延影響，出入境邊境持續嚴管，衝擊觀光與交通運輸相關產業，交通部對於機場免稅店及空廚業、小三通船務代理業、機場免稅店、出入境旅行社、入境旅客旅館業、接待出入境旅客之導遊及領隊、非固定航線船舶運送業等受邊境持續嚴管影響受創產業，在業者減薪不超過2成下，擬延長薪資補貼4成、上限2萬元，並視疫情發展情況，可延長至年底。

交通部官員指出，防疫解封後國旅爆發，許多旅遊業者受惠，部分地區旅宿更是一房難求，營運有所好轉，會排除在紓困3.0行列。至於國際旅客仍無法來台，對於做外籍旅客比重較重的業者，仍會繼續補貼。

交通部擬補貼航空業、機場業者之降落費、土地、房屋、飛機修護棚廠、維護機庫使用費及權利金，所需經費20億2600萬元；受疫情影響以國際客源為主之旅行業、旅宿業、導遊及領隊薪資補貼，所需經費57億4000萬元；國際機場商業服務設施業、空廚業之員工薪資、公共服務設施費用、水電費及營運資金補貼，所需經費12億6972萬元。

各縣市旅館業者加入防疫旅館補助，所需經費2億4516萬元；自機場載送應居家檢疫及居家隔離對象之交通運輸補貼，所需經費4億2000萬元；國際商港港區之承租業者土地租金補貼，所需經費8000萬元。

交通部表示，紓困3.0經費經行政院審查核列98.58億元，加計1.0及2.0方案，共推出550.24億元投入紓困、與振興計畫。

(中時 )