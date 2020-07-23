美國鐵路安全聯盟（Rail Security Alliance）21日致函美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin），要求美國政府動用「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act），制裁中國的中車集團（CRRC）。

路透報導，中車集團是世界上最大的鐵路客運車輛製造商，目前在美國波士頓、費城、芝加哥和洛杉磯等地，透過投標取得關鍵的車輛製造合約。美國國防部6月頒布的20家受中國軍方控制的中國企業名單包括中車集團。

美國鐵路製造商、供應商和鋼鐵工人四年前組成美國鐵路安全聯盟，試圖阻止中車集團這家具有軍方背景的中企，快速進入美國的鐵路客運車輛市場。

該聯盟信函指出，「我們鼓勵立即向中車集團施加有意義和永久性的制裁，以繼續保護美國的經濟與國家安全」。信函又稱，「現在是美國政府對中車集團立即採取行動的時候，中車集團已經被宣布受到中國人民解放軍的控制，並正在損害我們的國家利益」。

(工商 )