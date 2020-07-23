曾到韓國留學、返台後成為影音創作者的網紅愛莉莎莎，頻道題材相當多元豐富，很受年輕族群喜愛，如今已是訂閱破百萬的當紅YouTuber，她日前透露買下了北市千萬套房，還曾拍開箱新家影片跟大家分享，卻沒過多久就在奢華社區裡目睹破滅景象，因電梯故障而讓「一堆貴婦瞬間變潑婦」，讓她忍不住搖頭直嘆人性醜陋。

愛莉莎莎今在IG貼文，表示在要價不斐的新家社區，親眼目睹就因一個電梯磁扣感應器故障，而看輕一堆住戶的醜陋，她表示居住的社區有3部電梯，不就前其中一部故障，「就看到一堆貴婦瞬間變潑婦對著社區管理員兇：「『阿電梯是怎樣啊？』『啊磁扣有問題我就不用出門是不是？』」，讓一旁的她大傻眼，覺得口氣怎可這麼差？

問題發生後，管理員們都很努力嘗試解決問題，也趕忙帶大家去坐另一部電梯，愛莉莎莎則被身後一名女子用很兇的語氣喊：「借過」，女子為搶先進電梯而把愛莉莎莎粗魯擠開，更傻眼的是這些人之後對待管理員的態度。

管理員在電梯外一一確認大家的磁扣是否能正常使用，並站在電梯外跟住戶鞠躬道歉，感謝眾人配合，結果除了愛莉莎莎之外，沒人跟管理員說謝謝，「大家還是一臉很不爽 搞什麼啊的表情」，讓她真的傻爆眼，「怎麼一堆年輕打扮漂亮的女生教養都這麼…」。

愛莉莎莎說，這個社區大樓都是小坪數套房，因此住戶大多是年輕人，「有些人年紀輕輕買房或是付得起高額房租，就變得非常霸道蠻橫，真的是很難看！」，她表示從今天的醜陋現實中學習到了一件事，「爬得越高要越懂得彎腰，對待所有服務你的人都要再三感謝，才不會變成那副鳥德性！」，親身經歷的故事跟一席領悟，讓網友心有戚戚焉。

(中時新聞網)