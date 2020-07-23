時力黨主席徐永明、秘書長陳志明、媒創部主任劉仕傑今日於時力黨部召開「We Are Taiwan！護照封面設計比賽」收件作品記者會表示，國家象徵一定要用國徽嗎？台灣真的只能寫台灣而已嗎？這次收到很多作品都有台灣意象在內，這都是凝聚國民意識和共同想像的過程。
陳志明指出，近日因大家都相當關心台灣護照正名、封面應該長什麼樣子的議題。因此在6月推出護照封面設計比賽活動，並收件至7月20日，目前共收到127件，並分成國際規範組及創意組，陸續會請評審來評析以及網路投票，讓大家參與討論。
徐永明說，比賽未來會分兩個部分，一個是網路票選，一個是專業評審。而創意組的部分是不拘於國際民航組織對於護照規範，像是國民、國家象徵、文件描述、晶片護照等等，另一組是符合國際規範的作品。
陳志明表示，7月27日起將公布作品於官網，30日選出決選作品並召開網路投票記者會，8月1日網路投票開始，8月30日結束，9月1日公布結果。
(中時 )
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