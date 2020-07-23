南京市住房保障和房產局等7部門23日凌晨發布房市新政策，進一步加強土地市場調控，完善住房限購政策，支持剛性購房需求等，以貫徹落實官方「房子是用來住的、不是用來炒的」的政策定位，同時也完善住房限購政策，規定如有夫妻離異，任何一方自離異之日起2年內購買商品住房，擁有住房套數按離異前家庭總套數計算。

根據新華網報導，該新規範說明，將優先保障該市戶籍無房家庭的剛性購房需求，商品住宅項目向該市戶籍無房家庭，提供每批次不低於30％比例的房源。

此外，南京新政也明確指出，購房人利用虛假文件騙取購房資格或偽造購房證明、資金證明，一經查實取消購房資格並依法追責。

而若開發企業、經紀機構及其從業人員存在違法違規行為，查實後予以曝光，計入誠信檔案，涉嫌犯罪的移交司法機關處理，且銀行工作人員如參與造假，由金融監管部門查處，並依法追究刑事責任。

(旺報 )