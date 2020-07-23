「小王」林姓男子不滿李姓女友隱瞞人妻的已婚身分，用手機私錄2人在摩鐵幽會的性愛影片索勒，嗆李女「整整被耍355天，1天算1000元，也要35萬5000元」，價碼比照司法易科罰金1日折算1000元，被嘉義檢方涉嫌恐嚇取財罪起訴。

39歲林男私錄去年8月間某天下午在台中某家汽車旅館房間裡，與李女性愛的影片，於去年12月間用line傳送「明天我要看到50萬，不然要你付出代價」、「只要發視頻給你小姑…誰會丟臉…」、「你玩我得這嘛慘」、「好想致你於死地」等語音訊息給李女，並要求李女交付35萬元。

林男又將性愛影片及影片截圖傳給李女的小姑許女，李女心生畏懼，約林男於隔天晚上在嘉義縣某家知名連鎖速食餐廳碰面，李女到郵局欲提領35萬元給林男之際，李女的友人報警在餐廳逮捕林男，查扣林男持用的2支手機，林男一毛錢也沒拿到。

林男傳送訊息給李女時嗆「直到昨晚看到許某某那刻起，整個人看破相通了…，整整被妳欺騙耍了355天，1天算個1000元，隨便也35萬5000元，只給妳2天時間，要現金，要逃避也沒關係，下次po文一定是更讓妳驚喜的一所〞學校〞…，看到妳狠心的嘴臉，還叫個男人幫妳撐腰，妳不面對處理，要讓我們的合照滿天飛…。」

(中時 )