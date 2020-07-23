中職順利完成上半季賽程，創下多種世界第一紀錄，包含最先開打、最先開放觀眾、最先產生半季冠軍等，且在戰況緊張時刻，中職在最多開放50%觀眾的情況下，進場人數有2場破萬，中職希望再開放更多觀眾，目前分別有增加到70%及78%兩種方式供各球團選擇，不過客隊應援則待討論，目前仍未開放。

中職會長吳志揚在今日開心宣布，中職順利完成上半季賽事，下半季也要在明日開打，政府推出三倍券、動滋券等，為了配合政府防疫新生活政策，且觀眾進場人數也不斷增加，因此計畫要再開放更多球迷可以進場看球，希望一同前往球場的親友都能坐在一起。

吳志揚表示，目前規劃兩種入坐方法，也兼顧到防疫需求，「第一種增加到70%，兩兩一組坐一起，中間隔一排位置，第二種是增加到78%，兩種坐法各球團可以依照球場位置安排以及人力配置，自行選擇要實行哪種。」

由於下半季門票已開賣，雖然照規定來說，明日座位就已鬆綁，不過何時正式實施仍以各球團公告為主，「每改一次對球團也是一種負擔，要看各球團售票系統決定，沒有一定要全場都這樣，可以分區規劃。」吳志揚強調，未來要以振興概念讓球迷安心看球，雖然開放更多位置，疫調、實聯制、走動要戴口罩等規定仍照常進行。

此外球迷相當關注的客場應援問題，聯盟則表示上次會議有提出來討論，是否開放則會在下次領隊會議決議。

(中時 )