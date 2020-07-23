繼空軍取消8月15日(星期六)於花蓮基地的「全民國防營區開放」活動後，陸軍臉書下午也表示，原定8月29日於新竹湖口營區辦理「全民國防營區開放活動」，然鑒於全球肺炎疫情仍屬嚴峻，國內疫情風險亦尚未完全解除；經專業評估與建議，為避免營區同時進入大量參觀民眾，提高群聚感染風險，故於多方考量後，正式取消此場活動，敬請國人諒解。

(中時 )