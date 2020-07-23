陸軍取消8月29日新竹湖口營區開放活動 16:362020/07/23 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸軍漢光36號演習預演。軍聞社提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼空軍取消8月15日(星期六)於花蓮基地的「全民國防營區開放」活動後，陸軍臉書下午也表示，原定8月29日於新竹湖口營區辦理「全民國防營區開放活動」，然鑒於全球肺炎疫情仍屬嚴峻，國內疫情風險亦尚未完全解除；經專業評估與建議，為避免營區同時進入大量參觀民眾，提高群聚感染風險，故於多方考量後，正式取消此場活動，敬請國人諒解。 (中時 ) #營區 #活動 #開放 #取消 #風險 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 體無完膚！收美兩棲攻擊艦大火爛攤 聖地牙哥船廠近3億入袋 - 海軍 美國戰車演習打到自己人 M1擊中另一輛M1 - 軍事 美國自由航行報告 張競：「表面放哨 私下插刀」 - 軍事 印度對飆風戰機寄予厚望 部署在中印衝突邊界 - 軍事 影》南早：陸空軍技術跟不上雄心 貴州軍機墜毀12死 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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