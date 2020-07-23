北市議員李慶元23日開記者會，痛斥監委高鳳仙袒護業者利益，不顧學童安全，濫用糾正權，這種監院廢掉剛好。（張穎齊攝）

比利馬安親班屢遭檢舉涉有外牆變更、擅自裝修等違建，監委高鳳仙則認為，北市府官員配合議員李慶元關切施壓，多次稽查開罰，執法涉有不當，對北市府提出糾正。李慶元23日舉行記者會痛斥，高鳳仙袒護業者利益，不顧學童安全，濫用糾正權，這種監院廢掉剛好。

李慶元指控，高鳳仙從去年起利用監委的會勘、約詢及糾正權，袒護涉及違法裝修、濫搞違建、不當體罰學童、超收學童、違規使用非法學童車的比利馬安親班、幼兒園及補習班，反倒糾正經過檢討改進、願意依法行政維護建築物安全使用及學童權益的北市府。

「這種是非不分、縱容業者的監察院，廢掉關門只是剛好而已！」李慶元痛批，監察院其他監委未查清事證全貌，竟21日背書通過該糾正案，但在糾正案中，不但沒有追查該竣工查驗的違法瑕疵，卻稱建管處要求結構技師簽證，是增加業者負擔、損及人民權益，令人質疑，到底是安親班業者重要，還是使用該棟建物的學童及住戶的權益重要？

李慶元要求，監委應調查，為何比利馬幼兒園以不實文書及隱匿事實等方式，申請通過準公共化幼兒園，獲得包含員工調薪的補助？為何比利馬安親班班址地下室，並非核准的教室範圍，但安親班長期以來將其違規作為班務之用，甚至作為以禁閉方式處罰學童的地方？

再者，李慶元去年在比利馬安親班上方張貼海報，揭露比利馬違法遭罰，又不配合改善的行徑，監委卻認為「有妨礙善良風俗習慣之虞」，那請監委說明，業者2年多來在安親班外牆懸掛大型布條，辱罵他是「李狗元、狗議員、壞蛋嘴臉、惡勢力打手」等，就符合善良風俗？

法務局、教育局、建管處均表示，都發局認為業者確實違反《建築法》第77條第1項規定，有做裁處，而目前尚未收到監委給的具體糾正報告，未來若收到將會逐一回覆監委；政風處則答應會繼續查。

高鳳仙對此發出4點聲明，嚴正駁斥李慶元的抨擊分常不當，指出監察權行使對象是政府機關或官員有無違法失職，李與業者多年來的互控糾紛，非監察院的調查範圍；北市府未能提出該違建不安全的具體證據，相對業者提出建築師公會及結構技師公會出具的結構安全證明，市府依法不能以不安全為由開罰。

高鳳仙指出，北市府對安親班一連串密集開罰行為，有違法或不當之處，調查監委在調查報告及糾正案文中，已經明確論述有違「一事不再理」、「誤用法條」等情形，全案調查依法論法、就事論事，可受公評與檢驗。

高鳳仙說，本案調查過程中，曾接獲議員施壓官員開罰、局長施壓部屬駁回訴願的陳情案及錄音檔，但本院調查重點集中在具體案件開罰是否違法，並未對官員是否受議員或長官施壓深入調查，議員指控監察院偏袒業者，顯有失當。

(中時 )