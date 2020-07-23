大陸財政部23日在香港向機構投資者招標發行的人民幣（下同）50億元國債，其中，40億元兩年期國債得標利率2.1％，10億元5年期國債得標利率2.2％。

香港信報報導，大陸財政部17日表示，2020年將在境外發行150億元國債，包括23日發行的國債。

香港金管局23日公布投標結果，40億元兩年期國債獲169.14億元申請額；10億元5年期國債獲80.79億元申請額。

(工商 )