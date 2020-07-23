先前網路一直謠傳，政務委員唐鳳可以控制他人的腦波，後來除了被證實為謠言外，這個梗也被許多網友大玩特玩。但是現在在美國也發生類似的事情，有近三成的美國人堅信，比爾蓋茲計畫透過未來可能上市的新冠疫苗，透過施打的過程，在人體植入監控晶片。比爾蓋茲也在22日正式否認此陰謀。

根據美國《Yahoo News》與《YouGov》的報告，他們在今年5月進行了一項民調，他們針對約1640名美國民眾，進行調查，其中有28%的人相信比爾蓋茲的陰謀論，他們相信比爾蓋茲會透過未來可能上市的新冠肺炎疫苗，將追蹤晶片植入人體中，以方便對數十億的人民進行監控與追蹤。而其中有高達44%共和黨人、19%的民主黨人相信此理論，但有52%的民主黨人認為這是不實的謠言。

而根據《CNBC》的報導指出，比爾蓋茲堅決否認此陰謀論「這是不實的謠言！」他受訪時表示「我們需要釐清真相，希望隨著人們逐步了解事實，這種情況會跟著消失」然後他更補充說到「希望新冠肺炎大流行能夠盡快結束。」

比爾蓋茲的基金會在今年2月時，捐贈1億美元（折合新台幣約30億元）用於支持疫苗與治療的研究。在6月時，更宣布捐贈16億美元給致力於兒童預防接種的Gavi疫苗聯盟。他也數次在媒體上展示他對新冠肺炎疫情的關心與疫苗的研發。而根據世界衛生組織（WHO）的數據顯示，目前全球共有100多種新冠肺炎疫苗症在研發中，其中有23種已用於人體實驗，更有數種疫苗已經傳出捷報，等待更進一步、更詳細的實驗。

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(中時新聞網)