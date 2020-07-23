古寧國小學生應邀登船穿越金烈水道，體驗揚帆遨遊海上的樂趣。（李金生攝）

古寧、岳明國小師生在塔山電廠前方會師，2校師生一起攜手淨灘。（古寧國小提供）

岳明國小校長黃建榮帶領「光腳號」，推動「樂觀小帆手‧海洋台灣夢」計畫。（李金生攝）

岳明國小歷屆畢業生組成樂觀小帆手，加入繞行台灣本島和離島的行程。（李金生攝）

14日從蘇澳港出海，由宜蘭縣岳明國小樂觀小帆手駕駛，繞行台灣本島和離島全程1500公里的重型帆船「光腳號」今（23）日來到金門，與古寧國小師生在塔山電廠前海灘會師，一起淨灘宣達向大海致敬，走向海洋追夢的心聲。

全長18公尺、吃水3.2公尺，主桅桿26公尺近9層樓，34噸級的「光腳號」是在14日自蘇澳港出發，展開繞行台灣本島和金馬澎3離島共27天1500公里的海上壯遊行程，預定8月9日返回泊地蘇澳港。

岳明國小師生15人今天乘風破浪抵金，上午與由黃芸芸校長領軍的古寧國小師生在塔山電廠前方會師，2校師生一起攜手淨灘，並用海廢共同創作1座象徵金門的島嶼圖騰，古寧國小學生還應邀登船穿越金烈水道，體驗揚帆遨遊海上的樂趣。

岳明國小校長黃建榮說，幾天來「光腳號」走過浪高3公尺，風速逾30公尺的富貴角，從淡水到馬祖20多小時航程中，也碰到強勁的西南氣流，再從馬祖到金門也足足耗費36個小時，一路上小心駕駛，就怕逾越「中線」，途中還遇到大陸海釣船，對方聽說他們是從台灣來的，還大方要將釣到魚送給他們，感覺還滿和善的。

推動海洋教育，灌輸學童從小認識海洋、親近海洋和愛護海洋的觀念是岳明國小的教學主題之一，此次「光腳號」執行「樂觀小帆手‧海洋台灣夢」計畫即為其中重要的一環。

黃建榮認為古寧國小前方的雙鯉湖，不但風景秀麗，而且湖水平靜穩定，正是訓練揚帆駕駛的理想水域，2校能透過「光腳號」這趟繞行台灣本島與離島的行程，留下交流和觀摩的美好回憶，真的十分難得！

(中時 )