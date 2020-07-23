新冠肺炎疫情全球陸續解封，民進黨前立委沈富雄今指出，蘇貞昌內閣，尤其是陳時中團隊，守成有餘，開創不足。

沈富雄今指出，「好山好水好乾淨，入境染疫我埋單」；瞻前顧後、謹小慎微，在防疫的下半場顯得顧此失彼，矛盾百出。於今，國旅過熱，國際觀光卻奄奄一息，「我主張政府應大刀闊斧，把握此一難得契機，奮力一搏」。

他認為，組「搶救國際觀光」國家隊，由相關部會結合主要慘業到我觀光進口國的前五名招客，提出各種優惠以廣招徠；此外，將最近國旅各景點人潮滾滾，卻少帶口罩的景象登上紐約時報做廣告，並強調台灣已經100天零本土確診。這要比先前的口罩廣告讓人印象深刻。

他指出，強調入境只需快篩一採陰，再加14天帶口罩即可，不隔離。此外，特別強調台灣歡迎自由行及長駐慢遊，而不是走馬看花，故暫不開放郵輪旅客。

他說，入境採陰卻在停留期間染疫，台灣負責所有醫療費用並理賠美金10,000元；實際效果不知，但保證大大打開國際知名度，這並非沒有風險，但可隨時關閉邊境，撲滅疫情後再開放，可能的理賠損失一定小於開放後的實際收益。

他強調，上半場的成果應是下半場的資產，台灣目前的處境為人所稱羡，卻不善加利用，其愚無比！

(中時 )