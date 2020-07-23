涉嫌教唆人持鐵槌襲擊網紅蔡阿嘎的男子楊富盛，今年3月後遭法院羈押至今，士林地方法院23日開移審庭，楊坦承犯行，但強調全案無關政治，合議庭審理後，命楊得以5萬元具保。

檢警查出，楊因不滿蔡在網路的言論，指示吳弘育襲擊蔡，吳再找男子陳榮峰，在3月3日動手攻擊蔡和她的妻子，3嫌在案發後2日全遭逮捕。

23日移審庭法官訊問楊嫌為何策畫犯案，楊表示日前在吳的公司喝酒聊天，大家有談到蔡阿嘎，他當時乘著酒意，表示蔡以前還是大學生時，拍的影片都很好笑，但最近差很多。

楊另表示自己酒量不好，當時曾向吳表示蔡阿嘎很欠揍，「有機會要修理他一頓」，還開玩笑說願提供30萬酬勞，他認為講這些事都是半開玩笑，吳、陳後來下手，他並沒有依約交付30萬元。

合議庭另問楊，是否是蔡有評論政治議題，才引發他的不滿，對此楊強調與政治無關，法官進一步質問，覺得蔡的影片不如以前好笑，就出30萬打人，「不覺得理由荒誕嗎？」對此楊則表示，是因為喝了酒才會說這些話。

楊並表示有教唆打蔡阿嘎，但沒說要攻擊他妻子，楊的辯護人則表示，楊男已羈押3個多月，對這種暴力行為已受到教訓，此外也真誠認罪，具狀認錯，未來也應不會翻供，請求能夠交保。

士林地院認為，楊男等3嫌均已認罪，楊也被羈押3月，參酌被害人傷勢，基於比例原則，命得以5萬元交保，但楊犯罪嫌疑重大、有相當理由逃亡，更有湮滅、偽造、串供之虞，有必要命限制出境出海8月。

(中時 )