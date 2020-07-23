中租-KY（5871）2020年6月獲利表現雖出現小幅「雙降」，但第二季整體資產品質趨穩，獲利較首季小幅回升、仍創同期次高。累計上半年歸屬母公司稅後淨利78.89億元、年增3.55％，續創同期新高，每股盈餘（EPS）5.71元。

中租2020年6月自結合併營收47.61億元，月減2.57％、年減1.96％，歸屬母公司稅後淨利13.1億元，月減5.55％、年減1.91％，仍雙創同期次高。每股盈餘0.95元，低於5月的1元及去年同期追溯調整後的約0.97元。

不過，合計中租第二季合併營收142.98億元，季增2.55％、年減1.89％，歸屬母公司稅後淨利39.66億元，季增1.11％、年減1.82％，仍雙創同期次高。每股盈餘約2.87元，優於首季追溯調整後的約2.84元、低於去年同期追溯調整後的2.92元。

中租表示，第二季合併營收較首季成長2.55％，且資產品質趨穩，整體預期信用減損損失金額持平。獲利較首季成長1.11％，主要由於受新冠肺炎疫情影響程度降低，帶動業務動能逐步回溫。

累計中租上半年合併營收282.41億元、年增2.81％，歸屬母公司稅後淨利78.89億元、年增3.55％，雙雙續創同期新高。每股盈餘5.71元，優於去年同期追溯調整後的約5.51元。以主要營運地區觀察，台灣年增21％、東協年增23％、中國大陸年增7％。

展望今年營運，中租董事長陳鳳龍指出，將延續秉持多元利基市場的經營策略，運用差異化創造高價值，以及國際化發展，在此架構下落實數位化，虛實整合併用、精進另類徵信，衝刺消金潛在市場，因此將從量、利、質3箭齊發續拓營運版圖。

(時報資訊)