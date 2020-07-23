因疫情期間採購新電視的需求萎縮，以及面板價格持續低迷，蘋果供應商樂金顯示器（LG Display,LGD）公布連續第六季的營業虧損。

樂金顯示器公布第二季營收年減1%，為5.3兆韓元，但優於市場預期的4.9兆韓元。營業虧損為5170億韓元（4.32億美元），超出去年同期的虧損3690億韓元與市場預期的虧損4490億韓元。淨損為5040億韓元，超出市場預期的淨損4270億韓元。

樂金顯示器表示，最壞的情況已經過去，但受到新冠肺炎疫情影響，第三季的經濟大環境仍然不利。不過，該公司仍看好第三季獲利能力將較第二季大幅改善。

此外，樂金顯示器周四宣布，因新冠肺炎疫情延宕數個月之後，旗下廣州廠已經開始量產OLED面板。

樂金表示，該名為LG Display High-Tech China Co的8.5代OLED面板廠每月能生產6萬片玻璃基板。該廠投入量產後，全球唯一的大尺寸OLED面板製造商樂金顯示器，每月總產量將達到13萬片。樂金另一座在南韓坡州市的工廠月產能為7萬片。

廣州廠原先計畫於今年第一季投入量產，但受到新冠肺炎疫情影響而延後量產進度。該廠主要將生產48、55，65與77吋OLED面板，樂金計畫未來將進一步將廣州廠的月產能提高至9萬片。樂金顯示器預期未來一年可供應逾1000萬片55吋OLED電視面板，將帶動獲利能力改善。

(時報資訊)