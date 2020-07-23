2020 BIO ASIA-Taiwan亞洲生技大會，工研院在智慧醫電、再生醫學、醫藥研發三大區域秀出15項創新科技成果，包括全球首創的「單鏡頭3D內視鏡取像模組」、「新穎標靶青光眼藥物」，彰顯智慧醫電加值與抗疫新能量，開創微創精準手術新時代。工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬說，2026年臺灣將邁入超高齡社會，65歲以上的人口數將佔總人口20%，勢必帶動醫療照護的需求；面對智慧醫療時代來臨，無論是相關醫療行為與照護、復健，也需要跨領域整合科技，讓醫療更有智慧與精準，才能降低照護需求、同時達到提升精準醫療效率的目標。

2020 BIO ASIA-Taiwan亞洲生技大會中，工研院發表多項生醫產業成果，在智慧醫電區區域，發表單鏡頭3D內視鏡取像模組—顱內手術第三隻眼，降低手術失誤。腦下垂體腫瘤、中風等開顱手術總是讓大眾聞之色變，目前傳統的腦部內視鏡手術僅有2D成像，需要有經驗的資深外科醫師執行，傷口長度達1-2公分。工研院研發全球首創「單鏡頭3D內視鏡取像模組」，成為外科手術的「第三隻眼」，結合臨床需求、生醫工程及光電技術，以0.4公分的3D影像探針，突破2D平面與狹窄空間的限制，讓醫師執行手術時不但有寬廣的視野與清晰的影像，更可減少腦神經外科40%手術失誤率、縮短25%手術時間，成功解決現行顱內手術的痛點。全球內視鏡市場約376億美元，臺灣地區內視鏡市場約5.6億美元，目前3D內視鏡系統一套約20-30萬美元，臺灣每次的手術需負擔2000-4000美元費用；未來國產化量產後，預估5年後可帶動年產值成長8%，促進產業升級、搶占高門檻與高利潤的高階醫材市場商機。

2020 BIO ASIA-Taiwan亞洲生技大會中，工研院發表多項生醫產業成果，在醫藥研發區區域，發表新穎標靶青光眼藥物—高效+低副作用的青光眼救星。青光眼是因眼壓過高造成視神經萎縮後，導致視野逐漸缺損、最終失明的眼科疾病。許多人都誤以為青光眼是高齡後的眼疾，但根據「全民健康保險研究資料庫」顯示，40歲以上青光眼患者增加比例與60歲以上都是13%，顯示青光眼有年輕化趨勢。不僅如此，根據世界衛生組織統計，青光眼是全球排名第2的致盲疾病，亦為高度開發國家人民失明主因，預估2020年罹患人口會暴增到8,000萬人，導致失明人數衝破1,000萬人。目前治療多以眼藥水、口服藥治療，但約有40至50%病人會產生抗藥性，且會有黑眼圈、眼窩凹陷與紅眼症的副作用；工研院開發「新穎標靶青光眼藥物」，臨床上無明顯副作用，可有效排除眼底內的組織液、降低眼壓，一天只需一次點藥即可，目前已在活體動物試驗上獲得有效性的驗證，且同時進行專利佈局，明年可望成功技轉，搶攻上看逾50億美元的青光眼治療藥物市場。

(時報資訊)