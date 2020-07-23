由東元(1504)擔任工程統包的彰芳西島風場陸域工程，今天在鹿港舉行開工典禮，將展開陸域升變壓站及相關設備建置，併入台電變電所，預估風場完工商轉後，可供給60萬戶用電需求。

東元總經理連昭志表示，東元擁有承攬台電綠島電廠、蘭嶼電廠、宜市變電所、北南區處饋線自動化等相關統包工程的經驗，目前也已取得離岸風電900MW的陸域統包工程，再加上自有電力設備等優勢，東元將積極爭取如海龍、福爾摩沙III等第三階段離岸風電變電站工程、及儲能等再生能源工程案件。

東元結合泰興工程，負責彰芳暨西島風場陸域工程設計、土建及機電工程，並整合兩處風場的輸出電力，銜接至陸上新設變電站，再傳輸至台電變電所加入供電網路，總升壓站之裝置容量為600MW。預計將於2021年底及2023年底分別併網100MW及500MW。

本次工程的一項特色，是為能有效與及時掌握風場與變電站運轉狀態，整體變電所將規劃完整遠端監控系統，建置成可遠端操控之無人變電所。

彰芳暨西島離岸風場開發長許乃文表示，陸上變電站是彰芳與西島離岸風場的第一個施作工程項目，代表CIP在國產化的投入已開花結果。本次陸上變電站施工，即是以高於政府的國產化要求，以統包方式委由東元執行，使本土化落實率達百分之百。

(時報資訊)