電動車大廠特斯拉周三(22日)公布Q2財報，營收60.36億美元、年減4.88%，遠優於市場預期，雖然生產期間受到新冠肺炎疫情衝擊，儘管數度中斷生產線，但Q2生產量、交付量高於預期，朝著年度交付量50 萬輛目標前進。

特斯拉今年初先是飆上900美元關卡，但受到新冠肺炎疫情影響股價崩跌，但3月低點361美元一路暴衝，近期高點更是來到1643美元，漲幅高達355%。受惠於該消息，特斯拉股價盤後大漲一度大漲9%。特斯拉23日盤前股價上漲逾5%。

特斯拉整輛車的毛利率達到25.4%，維持連續4個季度20%以上，Q2淨利潤1.29億美元，未經調整的淨利潤1.04億美元，每股盈餘0.5美元，並創下連續4個季度實現盈利，達到列入標普500指數的門檻。

特斯拉這次財報的亮點在於，透過向其他汽車製造商出售零排放汽車（ZEV）信貸額度的業務收入大增，達到4.18億美元收入，占總比的86%，較去年同期成長3倍。特斯拉大空頭Mark Spiegel表示，若特斯拉沒有ZEV業務貢獻，整體獲利將虧損3.24億美元，若還有保修準備金欺詐，將再損失1.3億美元。

汽車產業分析師Kevin P．Tynan表示，特斯拉上半年獲利主要是在Q1、Q2獲得8億美元ZEV業務收入，而不是從汽車部門獲得利潤。

(中時新聞網)