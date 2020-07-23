娛樂8點半》還記得陳美琪嗎？台灣觀眾熟悉的應該是她在《新白娘子傳奇》中飾演小青一角，現鮮少出現螢光幕前的她，再婚後生活幸福美滿，不過其實她也曾歷經一段失敗婚姻，導致終身不孕，如今總算找到好歸宿。

陳美琪從無線電視藝員訓練班畢業，正式出道開啟演藝生涯，演出第一部電視劇《強人》，就和周潤發合作，本來有大好前途的她，隔年拍完連續劇《抉擇》後就嫁進豪門，那時她才22歲。

陳美琪和銀行家馬錦燦兒子、藝人馬清儀之弟馬清偉結婚，婚後就淡出演藝圈，雖然當時她名氣還不算太大，但因為長得漂亮，馬清偉對她一見鍾情，從小缺少家人關愛的她，很快就陷入熱戀，不久就結婚了。

不過婚後馬清偉不改風流本性，經常傳出緋聞，本想離婚的陳美琪，因為懷孕了，所以想給丈夫最後一次機會，未料，馬清偉又跟關之琳傳出緋聞，當時更鬧得沸沸揚揚，而陳美琪因此小產從此不能生育的傳聞，並與丈夫關係破裂，於1986年離婚。

陳美琪因演出《新白娘子傳奇》小青一角走紅兩岸。(圖／本報系資料照)

被冠上小三之名的關之琳，隨即開記者會表示自己沒有勾引馬清偉，之後她和馬清偉也沒結婚，最後分手收場。陳美琪曾在受訪時透露：「當年我懷孕，有人好不高興，每天打電話來鬧我！」雖沒指名道姓，但外界都猜測，那個人就是關之琳。

時隔30多年，關之琳在上《魯豫有約》時，談起這段當小三傳言，她當下坦言：「我有後悔這樣，因為還傷害到人家」，不過雖然有悔意，但她堅稱：「我沒主動就行，擋不住別人為我做什麼」，講明是馬清偉主動追求。

對於遲來的道歉，陳美琪後來略帶嘲諷口吻說：「有悔意？那還不算太壞！」而離婚後陳美琪一邊攻讀澳門東亞大學課程，一邊發展演藝事業，最後取得工商管理學碩士，也在1999年覓得第二春。

陳美琪現任丈夫忻尚永雖然也離過婚，但對她非常好，而她2兩名繼子女相處融洽，2008年她在山西遇上養女祈天露，當時她只有9個月大，疑因有先天性腦積水和先天性脊椎爆裂，被遺棄在垃圾堆中，渴望當媽的陳美琪，和丈夫商量後，決定扶養她。

陳美琪再婚忻尚永，將養女、繼子女視如己出。(圖／翻攝自東網)

由於養女有先天性缺陷，不能正常走路，陳美琪多次陪她進出醫院動手術，待她如親女兒，盡心照顧後終於可以自由走動，雖然雙腳長短仍有差，走路會有點吃力，但總算可以不用靠輪椅了。

陳美琪雖然經歷一段失敗婚姻，還導致終身不孕，但她卻沒自暴自棄，多年來無私奉獻養育繼子女和養女，雖然不是親生的，卻視如己出，和丈夫忻尚永感情也相當恩愛，可謂人生美滿。

(中時新聞網)