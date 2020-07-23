儘管外界對美國經濟復甦充滿疑慮，但美國潘興廣場對沖基金負責人、有「小巴菲特」之稱的阿克曼（Bill Ackman）表示，仍長期看好美國和美國股市。

外媒報導，阿克曼在接受採訪時表示，旗下基金仍持有餐飲、酒店及房地產開發公司，長期仍看好美國與美股表現。他自曝未做空任何股票，旗下基金對希爾頓酒店、勞氏公司、星巴克等各餐廳品牌的投資配置沒有改變，更稱該公司大約有98%都是做多。

儘管長期看好市場，阿克曼仍提醒，因為經濟重啟需要時間，負債高的企業將陷入困境，估計美國聯準會不會為債務過高的企業提供援助，這些企業發生違約或破產可能性很高，因此，旗下基金在高收益債券上建議空頭部位。

今年3月，阿克曼曾表示，因應新冠肺炎疫情，希望美國總統川普鎖國30天，更警告「地獄即將到來」。他在3月股市大跌期間，靠做空美股獲利26億美元（約新台幣800億元）。

(中時新聞網)