街口投信23日公告董事長異動，原董事長高武忠因法人董事代表改派，由副董事長胡亦嘉代理董座。這是今年高武忠第二次卸任！

「街口託付寶」在2020年一月時就已闖關一次，因其保證收益服務踩金管會紅線，街口集團執行長胡亦嘉以保護街口投信員工為由，改派街口投信法人代表並暫代董事長；但只隔四天，街口投信就召開臨時董事會，又重新推選高武忠擔任董事長，董座人選又回到原點。如今又重新上演第二季。

金管會今也不示弱，下午4:30記者會副主委邱淑貞將親赴火線回應。

(工商 )