國民黨高雄市長候選人李眉蓁被指涉論文抄襲，同黨籍新竹市立委鄭正鈐的論文23日也遭時代力量前立委黃國昌爆料疑似抄襲，指控鄭正鈐抄襲同一位指導教授指導的胡秀媛博士論文，對此鄭正鈐則大喊冤枉，澄清與胡是同個研究團隊，數據是共用，但絕無抄襲。

鄭正鈐表示，胡是他的學妹，都屬同個指導老師與研究團隊，有些研究數據都是共用，在研究中是正常的狀態，但兩人研究方向則不一樣。鄭正鈐強調，同個研究方法可以處理很多不同的事，加上兩人為同一年畢業，何來抄襲？

「選舉已經打過一次。」鄭正鈐表示，黃國昌指控他論文連引用都無，鄭表示自己跟胡同個學年畢業，並非胡提早他好多年，而是在同個時間點、同個指導老師底下做研究，自己在寫論文的時候，胡的論文也還沒出來，當然無從引用。

中華大學校方則表示，若收到正式指控，校方將成立委員會，並進入學術倫理審查機制，將論文送校外專業領域公正學者審查，一切攤在陽光下檢視。

(中時 )