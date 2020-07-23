廢考監 沈富雄：兩黨大概不會再假了 16:502020/07/23 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廢考監，沈富雄：兩黨大概不會再假了。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院成立修憲委員會可望下會期成立，討論廢除考試院及監察院等議題；民進黨前立委林濁水今表示，民進黨被駡廢考監兩院玩假,，一駡就15年；國民黨現在要廢兩院也被質疑玩假，但是這次兩黨大概也不會再假了。 林說，一拖就15年，過去是真是假，就不必再拗了，然而現在成真，民進黨恐怕並非找回1990年代勇於改革的初心，國民黨也非理念上有所省悟，而是15年來的酬庸VS.杯葛對抗遊戲都始於興致盎然，終於兩敗俱傷。 他表示，結果受傷終於成了改革動力，雖古怪，也令人傷心無奈，但是這就值得慶幸了。 (中時 ) #民進黨 #國民黨 #改革 #林濁水 #兩黨 也許您會感興趣 政治熱門新聞 最新數據驚人！侯友宜好感度排第2 第1名竟是他 - 政治 李眉蓁「已經不能退選」 他曝原因 - 政治 吳益政透露 李四川在高雄鋪路曾說：廠商價錢都... - 新聞 罷韓團體要李眉蓁退選 羅友志一句話狠嗆！ - 政治 李眉蓁爆論文爭議 高雄人要這樣投陳揮文一驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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