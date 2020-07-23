立法院成立修憲委員會可望下會期成立，討論廢除考試院及監察院等議題；民進黨前立委林濁水今表示，民進黨被駡廢考監兩院玩假,，一駡就15年；國民黨現在要廢兩院也被質疑玩假，但是這次兩黨大概也不會再假了。

林說，一拖就15年，過去是真是假，就不必再拗了，然而現在成真，民進黨恐怕並非找回1990年代勇於改革的初心，國民黨也非理念上有所省悟，而是15年來的酬庸VS.杯葛對抗遊戲都始於興致盎然，終於兩敗俱傷。

他表示，結果受傷終於成了改革動力，雖古怪，也令人傷心無奈，但是這就值得慶幸了。

(中時 )