為持續推進銷售能量成長，KIA總代理森那美起亞汽車展開全面性擴編。KIA總代理森那美起亞汽車，來自亞太區最大的汽車事業集團之一，在台投資佈建邁向第六個年度，不僅基礎建設完備，更提供優於業界的薪資福利政策與獎勵。

KIA品牌在台不但銷售量逐年攀升成長，贏得越來越多國內消費者的肯定與支持，不斷拓展佈建的銷售及服務據點，更提供車主便利及完整的服務。展望未來，KIA總代理森那美起亞汽車，在持續導入倍受市場期待的KIA新世代車款的同時，更需要更多銷售夥伴共同加入KIA大家庭，提供更多車主超越期待的優質客戶服務，實現KIA的品牌承諾。

今年國內車市在疫情趨緩之後逐漸回溫，其中進口車市場1到6月也較去年同期成長6.3％，而KIA在上半年交出好成績，不僅創下森那美起亞汽車在台銷售的歷史新高，進口車款銷售量也大幅提升，相較2019年同期成長達20.3％。

KIA旗下的進口都會小型掀背車KIA Picanto，不僅以炫目的外型牢牢抓住新世代消費者的目光，更以跨越同級的安全配備，在小車市場獨領風騷；KIA Picano在2020年Q2銷售，不僅相較於Q1成長13.9％，2020年1-6月累計更在同級進口車款中市佔達23.7％，傲視進口都會小型掀背車級距。

進口小型跨界休旅KIA Stonic，以全車系搭載DRIVE WiSE智慧安全輔助系統、以及獲得Reddot、iF國際設計大獎的優異產品實力，自上市至今同樣銷售穩定，不僅累計已突破500台，2020年第二季亦較第一季繳出成長16％的傲人銷售佳績！

暢銷MPV轎式休旅KIA Carens，上市至今累積銷售已超過4,000台，其中柴油車型在2020年上半年銷量，不僅較去年同期成長30.7％，相較於今年第一季，第二季更創下高達50％的銷售成長！屢獲市場肯定的銷售佳績，都在在顯示新世代KIA車款備受消費者認同，也是KIA總代理森那美起亞汽車在台穩健投資、逐步成長的最佳實證。

(中時 )